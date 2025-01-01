Telegram Написать Войти

Купить звёзды в Telegram

TG Stars TG Premium

ДЕШЕВЛЕ, чем в Telegram на сайте и в БОТЕ!

Как купить звезды в Telegram дешево на свой аккаунт или подарить?


  1. Выберите количество звезд или укажите произвольное количество, которые хотите купить или подарить
  2. Укажите логин СВОЙ telegram в формате @login
  3. Указываете «почту для чека» и нажмите «Оплатить»
  4. Оплатите в Т-Банка(бывшый Тинькоф банк)
  5. Мы сразу как получим оплату отправим вам Telegram Stars
  6. Как правило они приходят до 1 минуты, сейчас среднее время доставки звезд 34 секунды
  7. Готово! Наслаждайтесь новыми возможностями в Telegram!

Если вам нужна быстрая поддержка, напишите в чат на сайте или telegram.
Наша поддержка ответит как можно скорее.

Купить звезды в Телеграм в России дешево можно у нас! Они помогут вам выделиться среди миллионов пользователей и привлечь внимание аудитории! ⭐

Telegram Stars — это внутренняя валюта телеграм. С их помощью можно покупать подарки, дарить подарки, подписываться на каналы или ботов с платной подпиской, дарить звезды каналу или боту. Они работают как показатель популярности и помогают создать положительный имидж. С ними ваш профиль будет выглядеть престижнее и привлекательнее для других пользователей.

💎 Преимущества покупки звезд

🔥 Быстрое добавление — звезды ТГ появляются на вашем аккаунте в течение нескольких минут.

💰 Низкая цена — мы предлагаем доступные цены на звезды Telegram в России.

🔒 Безопасность и анонимность — все операции проводятся конфиденциально и без риска для вашего аккаунта.

📈 Увеличение доверия и популярности — с каждой звездой ваш профиль становится более авторитетным.

Почему выбирают нас?

Мы гарантируем качественный сервис, быстрое выполнение и лучшую цену в России! Сотрудничайте с надежным продавцом и улучшайте свою видимость в Telegram уже сейчас.

💬 Оформите заказ прямо сейчас и начните привлекать внимание к вашему профилю или каналу!

Каталог товаров

85₽

150₽

50 звезд в Telegram

128₽

249₽

75 звезд в Telegram

170₽

299₽

100 звезд в Telegram

213₽

349₽

125 звезд в Telegram

255₽

399₽

150 звезд в Telegram

298₽

499₽

175 звезд в Telegram

340₽

549₽

200 звезд в Telegram

425₽

679₽

250 звезд в Telegram

510₽

799₽

300 звезд в Telegram

680₽

1099₽

400 звезд в Telegram

850₽

1349₽

500 звезд в Telegram

1700₽

2499₽

1000 звезд в Telegram

3400₽

4799₽

2000 звезд в Telegram

5100₽

6999₽

3000 звезд в Telegram

6800₽

9199₽

4000 звезд в Telegram

8500₽

11499₽

5000 звезд в Telegram

100₽

50 - 1 000 000 звезд в Telegram

©2025 kupitkod.ru. Оплата сервисов, подписок и игр.

Политика конфиденциальности Договор оферты Условия возврата